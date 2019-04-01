Гособвинение попросило продлить домашний арест режиссёру Серебренникову

Прокурор направил ходатайство Мещанскому суду Москвы о продлении срока домашнего ареста режиссёра Кирилла Серебренникова.

Напомним, деятель кинематографа обвиняется по делу о мошенничестве "Седьмой студии". В мае 2018 года СКР завершил расследование хищений денег, выделенных организации на реализацию проекта "Платформа".

По информации "РИА Новости", гособвинитель попросил продлить меру пресечения Серебренникову до 3 июля. Подобное ходатайство прозвучало в отношении других фигурантов дела — Софьи Алфельбаум и Юрия Итина.

Такая мера, как считает обвинение, не позволит подсудимым повлиять на ещё не допрошенных свидетелей из сферы культуры.

В свою очередь, подсудимые попросили суд не удовлетворять прокурорское ходатайство. В частности, Серебренников отметил, что "все свидетели уже допрошены".