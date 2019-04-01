ОВК реструктурировала часть долгов ФК "Открытие"

"Объединенная Вагонная Компания" ("ОВК") реструктурировала часть кредитов, выданных банком ФК Открытие", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Реструктуризация предполагает изменение условий по кредитам ПАО "НПК ОВК", ООО "ТД "ОВК", АО "ТВСЗ", АО "Завод "Тяжмаш" и АО "ТСЗ "Титран-Экспресс" на общую сумму 39 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Согласно дополнительным соглашениям к кредитным договорам, ставка по кредитам перечисленных компаний снижается до 9,55%, а срок ближайших погашений переносится на конец июня текущего года.