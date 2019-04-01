Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Уволенная барнаульская учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова получила работу в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО).

Напомним, в начале февраля педагог опубликовала своё фото в купальнике, сделанное во время заплыва участников клуба "моржей".Это вызвало резонанс среди родителей её учеников, в результате чего Кувшинникова была уволена. В поддержку женщины ряд российских педагогов запустил флешмоб #УчителяТожеЛюди, выложив в социальные сети собственные фото в купальниках. Также Кувшинникову поддержали депутат Госдумы РФ Елена Драпеко и министр образования Алтайского края Максим Костенко.

По информации ТАСС, к своей новой работе педагог приступит завтра, 2 апреля.

"Татьяна Кувшинникова станет специалистом по учебно-методической работе АКИПРО", — сообщил агентству представитель института.