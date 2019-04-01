01 Апреля 2019
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Хотел поднять всем настроение! Новоуренгойский пранкер разбил автомобиль кувалдой

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, снятое у одного из торговых центров Нового Уренгоя. На нем водитель иномарки кувалдой разбивает автомобиль якобы из-за неправильной парковки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пробку создали!", - кричит герой видео в папахе. Он обходит автомобиль, стоящий на "аварийках", убедившись, что в нем нет хозяина, достает кувалду и начинает разбивать авто.

"Закрывают пускай. "Шутники" это распустились уже", - комментируют видео жители. Выходка привлекла внимание правоохранителей, которые провели проверку на предмет хулиганства. Уже в отделении выяснилось, что съемки оказались постановочными.

"Обращаюсь ко всему Новому Уренгою, к жителям, извиняюсь за этот поступок. Получилось некрасиво, но все в жизни бывает. Хотел поднять всем настроение", - заявил автор видео. По словам пранкера, это было сделано для рекламы инстаграма.

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Хотел поднять всем настроение! Новоуренгойский пранкер разбил автомобиль кувалдой

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Теги: Новый Уренгой, пранкер, машина,



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