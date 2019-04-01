01 Апреля 2019
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Происшествия Центральный ФО Москва

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

В отношении задержанного 37-летнего москвича возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, находившийся в нетрезвом виде мужчина путем угроз и применения насилия завел двух 14-летних девочек в свою квартиру на юго-востоке Москвы и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, а также выявляют иные возможные аналогичные эпизоды.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.

 


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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних

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Теги: Москва, СКР, насилие, несовершеннолетние



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