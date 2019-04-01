В Москве задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних

задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних, сообщилив столичном управлении СКР.

В отношении задержанного 37-летнего москвича возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, находившийся в нетрезвом виде мужчина путем угроз и применения насилия завел двух 14-летних девочек в свою квартиру на юго-востоке Москвы и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, а также выявляют иные возможные аналогичные эпизоды.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.



