Уральские буддисты собирают подписи за сохранение культовых сооружений

Уральские буддисты из общины "Шедруб Линг" начали сбор подписей за сохранение культовых сооружений.

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Как сообщили буддисты на своей странице в соцсети, представители "Евраза" и министерства природных ресурсов региона проделали большую работу, чтобы помочь членам общины найти альтернативу.

"Но, к сожалению, требование к буддистам при этом поставлено неприемлемое - отречься от исторически ценных объектов культа и в принципе от места паломничества, в котором многие впервые познакомились с учением и начали буддийскую практику. Буддисты не станут давать моральное право "Евразу" или любым другим исполнителям сносить первые в истории Урала ступы", - говорится в сообщении "Шедруб Линг".

Они объявили сбор подписей за сохранение культовых сооружений - ступ и статуи Будды, которые сносу и переезду не подлежат. Подписи можно отправить почтой или привезти в монастырь лично.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что свердловские власти предложили организации "Путь Будды" переехать с горы Качканар на гору Мохнатка. Противостояние буддистов с властями длится много лет, основателю монастыря Михаилу Санникову вручали постановление о сносе еще в 2016 году.