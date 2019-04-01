Кадровые решения по заместителям глав районов Екатеринбурга почти готовы

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня провёл совещание с руководителями районов города, чьей работой по уборке улиц от снега он остался недоволен после своего объезда муниципалитета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что вчера мэр внёс в "чёрный список" чиновников, которые могут попасть под выговор и даже увольнение. Среди них - заместитель главы администрации Октябрьского района по вопросам потребительского рынка Наталья Савиных, заместители главы Кировского района по благоустройству Алексей Лаппо, по экономике и строительству Сергей Визелко и заместитель главы Орджоникидзевского района по благоустройству Александр Щелконогов. Ранее за плохую организацию уборки территории были уволены заместитель начальника и три мастера дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Ленинского района.

По словам Высокинского, которого корреспонденту Накануне.RU удалось сегодня застать на заседании правительства Свердловской области, соответствующие решения подготовлены для отдела кадров городской администрации.

"Это и выговоры, и, наверное, придётся с кем-то расставаться, – пояснил мэр. – Людей немного, но если надо менять – значит, надо менять. Сейчас поеду на работу, у меня как раз итоговые предложения по замам".

Глава Екатеринбурга отметил, что "разборы полётов" прошли, его проштрафившиеся коллеги готовят объяснения.

"Вернусь на место – буду подписывать итоговые кадровые решения", – сказал мэр, не уточнив, когда документы обнародуют.

При этом градоначальник признал, что "скамейка запасных" на муниципальной службе очень короткая.

"Прежде чем принимать решение о замене, надо понимать, кто встанет за рычаги, – объяснил Высокинский. – Скамейка [запасных] – она на сегодня не очень большая, например, крайне сложно найти руководителя ДЭУ, чтобы он работал по ночам за те деньги, которые мы платим".