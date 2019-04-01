01 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

Стрелков назвал глав народных республик "статистами"

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал о своём отношении к нынешним и бывшим руководителям народных республик.
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Так, по его словам, спикер парламента Новороссии Олег Царёв якобы покинул Донбасс "по первому приказу из Москвы". Нынешних лидеров народных республик он охарактеризовал как статистов.

"...Он уехал в Москву на консультации, и больше его никто не видел. Тогда он позиционировался как будущий президент Новороссии. Сказали человеку уехать, он уехал. Такая у него была планида. Никакого значения он с тех пор не имеет. Долгое время он молчал, видимо, ему говорили молчать. Он в надежде на что-то это делал. Сейчас не надеется, поэтому говорит снова", - рассказал экс-министр обороны на пресс-конференции в НСН.

По мнению Игоря Стрелкова, в случае если из Кремля поступит приказ договариваться с Украиной, они это сделают. Если будет приказ воевать – то народные республики будут воевать, однако их руководители сейчас даже относительно не являются субъектами политики.

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Стрелков назвал глав народных республик "статистами"

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Теги: Стрелков, ДНР, ЛНР, Украина



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