Стрелков назвал глав народных республик "статистами"

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал о своём отношении к нынешним и бывшим руководителям народных республик.

Так, по его словам, спикер парламента Новороссии Олег Царёв якобы покинул Донбасс "по первому приказу из Москвы". Нынешних лидеров народных республик он охарактеризовал как статистов.

"...Он уехал в Москву на консультации, и больше его никто не видел. Тогда он позиционировался как будущий президент Новороссии. Сказали человеку уехать, он уехал. Такая у него была планида. Никакого значения он с тех пор не имеет. Долгое время он молчал, видимо, ему говорили молчать. Он в надежде на что-то это делал. Сейчас не надеется, поэтому говорит снова", - рассказал экс-министр обороны на пресс-конференции в НСН.

По мнению Игоря Стрелкова, в случае если из Кремля поступит приказ договариваться с Украиной, они это сделают. Если будет приказ воевать – то народные республики будут воевать, однако их руководители сейчас даже относительно не являются субъектами политики.