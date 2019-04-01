В Магнитогорске жильцы дома, где в результате взрыва произошло обрушение, возвращаются в квартиры

В Магнитогорске жители ранее расселенных подъездов дома, где в результате взрыва произошло обрушение, возвращаются в свои квартиры.

Напомним, Госэкспертиза признала пригодным для проживания дом №164 по проспекту Карла Маркса. С 1 апреля жителям пятого, шестого, девятого и десятого подъезда разрешили вернуться в свои квартиры. Как подчеркнул глава, это сделают лишь те жители, которые хотят вернуться в этот дом. От нежелающих проживать в доме в мэрии принимают заявления на покупку жилья. Также жители смогут продлить аренду квартир еще на три месяца, чтобы вернуться в дом, когда будут завершены все ремонтные работы и благоустройство территории.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, для создания комфорта в помещениях общего пользования был произведен ремонт. Побелили стены, окна поменяли на пластиковые. Электроэнергия и отопление уже поданы в дом, запущены лифты, сегодня будут подключать воду.

"Единственное, в четырех подъездах отсутствует газ, так как процедура его запуска предусматривает наличие в квартирах всех жильцов подъезда", - рассказал заместитель главы города Юлий Элбакидзе.