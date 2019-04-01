Сергей Горьков назначен главой "Росгеологии"

Сергей Горьков назначен гендиректором "Росгеологии", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минприроды РФ.

Нового главу компании представил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Он заявил, что на Горькова возложена ответственная задача по исполнению миссии "Росгеологии" с использованием новых эффективных управленческих решений. "Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Сегодняшние реалии требуют усилить показатели прироста минерально-сырьевой базы России. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх. Наша геология - это геология горизонта, неразрывно связанная с энергетической безопасностью страны", - отметил Кобылкин.

Ранее Горьков занимал должность заместителя министра экономического развития РФ.

"Обеспечение бесперебойного функционирования добывающего комплекса через гарантированное постоянное восполнение минерально-сырьевой базы государства – основная цель компании, и мы будем стараться делать это максимально эффективно", - сказал новый гендиректор компании, обращаясь к коллективу.

Сергей Горьков родился 1 декабря 1968 г. в г. Гай Оренбургской области. Он учился в Московском горном институте, окончил Академию ФСБ по специальности "Правоведение" и "Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова" по специальности "Экономика".

Занимал руководящие должности в Банке "МЕНАТЕП", в компании "ЮКОС", в "Сбербанке". Несколько лет возглавлял Внешэкономбанк. Последний год замещал должность замминистра экономического развития РФ.

Как сообщало Накануне.RU, врио генерального директора "Росгеологии" после увольнения главы ведомства Романа Панова был назначен его первый заместитель Сергей Сучков.

Напомним, в январе был уволен первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг. Причиной стала запись стрима на сервисе Twitch, на которой чиновник рассказывает про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и отношения с сотрудницами госхолдинга. В марте Горринга задержали в аэропорту для допроса в качестве подозреваемого в свершении мошенничества в особо крупном размере.