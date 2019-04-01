01 Апреля 2019
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Политика Свердловская область

Свердловский губернатор поручил провести в Екатеринбурге Российско-Киргизскую конференцию

Сегодня в ходе заседания правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев дал поручение членам регионального кабмина в течение одного месяца разработать план подготовки к проведению девятой Российско-Киргизской конференции, которая пройдет в 2020 году в Екатеринбурге, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие назначено в соответствии с решением глав России Владимира Путина и Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

По словам главы региона, такое решение - еще одно признание Екатеринбурга и Среднего Урала как крупной коммуникационной площадки, высокая оценка возможностей региона по развитию экономического сотрудничества и межкультурного диалога. Губернатор поручил правительству области подготовить план проведения конференции, а также график, по которому будет реализовано подписанное соглашение.

Ранее Куйвашев заявил, что у Среднего Урала есть опыт организации и проведения крупнейших международных форумов и саммитов.

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Свердловский губернатор поручил провести в Екатеринбурге Российско-Киргизскую конференцию

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Теги: Россия, Киргизия, конференция, Евгений Куйвашев



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