Свердловский губернатор поручил провести в Екатеринбурге Российско-Киргизскую конференцию

Сегодня в ходе заседания правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев дал поручение членам регионального кабмина в течение одного месяца разработать план подготовки к проведению девятой Российско-Киргизской конференции, которая пройдет в 2020 году в Екатеринбурге, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие назначено в соответствии с решением глав России Владимира Путина и Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

По словам главы региона, такое решение - еще одно признание Екатеринбурга и Среднего Урала как крупной коммуникационной площадки, высокая оценка возможностей региона по развитию экономического сотрудничества и межкультурного диалога. Губернатор поручил правительству области подготовить план проведения конференции, а также график, по которому будет реализовано подписанное соглашение.

Ранее Куйвашев заявил, что у Среднего Урала есть опыт организации и проведения крупнейших международных форумов и саммитов.