01 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Стрелков: Прекращение договора о дружбе с Украиной не скажется на судьбе Донбасса

Прекращение договора о дружбе между Россией и Украиной с 1 апреля не сможет серьёзно повлиять на положение Донбасса.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков отметил, что донецкий и луганский уголь продолжает поставляться на Украину через Россию. Без сделок с этим углём не могут обойтись ни Киев, ни Донецк и Луганск. Однако дальнейший разрыв экономических связей, за исключением торговли через Одесский порт, представляется неизбежным.

Ранее в ходе пресс-конференции в НСН Стрелков рассказал о том, что перед вторым туром действующий руководитель Украины Пётр Порошенко может пойти на обострение ситуации в Донбассе, чтобы не допустить поражения во втором туре президентских выборов.

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Стрелков: Прекращение договора о дружбе с Украиной не скажется на судьбе Донбасса

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Теги: Донбасс, Украина, Игорь Стрелков



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