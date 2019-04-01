Стрелков: Прекращение договора о дружбе с Украиной не скажется на судьбе Донбасса

Прекращение договора о дружбе между Россией и Украиной с 1 апреля не сможет серьёзно повлиять на положение Донбасса.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков отметил, что донецкий и луганский уголь продолжает поставляться на Украину через Россию. Без сделок с этим углём не могут обойтись ни Киев, ни Донецк и Луганск. Однако дальнейший разрыв экономических связей, за исключением торговли через Одесский порт, представляется неизбежным.

Ранее в ходе пресс-конференции в НСН Стрелков рассказал о том, что перед вторым туром действующий руководитель Украины Пётр Порошенко может пойти на обострение ситуации в Донбассе, чтобы не допустить поражения во втором туре президентских выборов.