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Общество Приволжский ФО Пермский край

"Аварийный" дом для детей-сирот в Нытве ждет дополнительное обследование

В Нытве до конца апреля проведут дополнительное техническое обследование многоквартирного дома для детей-сирот по адресу ул. Ленина, 48, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

После обследования будет ясна дальнейшая судьба дома: его ждет реконструкция или капитальный ремонт. Такое решение было принято по итогам осмотра дома первым заместителем председателя правительства края Михаилом Сюткиным, а также представителями минсоцразвития, инспекции Госстройнадзора, управления капитального строительства, инспекции жилищного надзора и главой администрации Нытвы.

Две очереди дома в котором 52 из 57 квартир переданы муниципалитету для обеспечения жильем детей-сирот, построены и введены в эксплуатацию в 2014-2016 годах. В большинстве квартир, а также в местах общего пользования дома появились трещины. При этом на протяжении двух лет в доме не было управляющей компании. Обслуживание дома начало осуществляться лишь в декабре 2018 года.

Делегация во время инспекции осмотрела квартиры. Трещины и щели были обнаружены в нескольких помещениях и местах общего пользования. руководитель инспекции госстройнадзора Василий Билоус заявил, что дом нуждается в дополнительном техническом обследовании, которое позволит узнать в каком состоянии находятся основные конструктивы, фундамент и грунт. Необходимость тех или иных действий может подтвердить только обследование.

"Проблемы дома очевидны. До конца апреля муниципалитет должен провести дополнительное техническое обследование объекта. Также до конца месяца, исходя из результатов обследования, мы примем решение о том, какие работы необходимо провести, для того, чтобы в доме можно было комфортно жить", - заявил Михаил Сюткин.

Дом для детей-сирот(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Отметим, что о состоянии домов жители Прикамья сообщили губернатору Максиму Решетникову во время традиционной прямой линии в Instagram. Глава Прикамья отметил, что краевые власти знают о проблемах с домами для детей-сирот, их в регионе несколько. В ближайшее время будет принято решение о том, каким образом ситуация будет решена. Сегодня минстрой продолжает работу по устранению нарушений в домах для детей-сирот в различных муниципальных образованиях. На 2019 год в бюджете Пермского края предусмотрены средства в размере 2,7 млн рублей на восстановление квартир.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в краевом минстрое объяснили, почему дети-сироты живут в аварийных домах после выпуска из детского дома. Одна из причин – принцип заселения. Раньше дома заселяли выпускниками детских домов в массовом порядке, что лишало их условий социальной адаптации, социализации. В результате здания доводили фактически до аварийного состояния. Это осложняло работу муниципалитетов по поиску управляющих компаний: они просто отказывались от обслуживания домов. В результате за годы эксплуатации дома разрушались. Чтобы решить эту проблему, краевые власти с 1 января 2018 г. ввели ограничение по количеству квартир в многоквартирнике для детей-сирот. Оно составляет не более 25% от числа всех квартир. Эта инициативу Прикамья отметили на федеральном уровне и распространили на другие регионы.

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"Аварийный" дом для детей-сирот в Нытве ждет дополнительное обследование

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Теги: дом для детей-сирот, обследование, аварийный дом, трещины, михаил сюткин



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