01 Апреля 2019
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Политика Свердловская область

Под аплодисменты: Куйвашев познакомил свердловский кабмин с "тюменцем" Чемезовым

Сегодня заместитель губернатора Свердловской области по стратегическому планированию Олег Чемезов был публично представлен региональному кабинету министров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Открывая заседание правительства, губернатор Евгений Куйвашев обозначил основные полномочия нового члена своей команды, которого коллеги приветствовали аплодисментами.

"Олег Леонидович будет отвечать за реализацию экономической политики в регионе, включая стратегию развития муниципальных образований, также в его ведении будут находиться вопросы цифровизации экономики, повышения экономической эффективности тарифной политики, государственных закупок и деятельность многофункциональных центров", - сказал Куйвашев и обратился к собравшимся с просьбой оказать назначенцу "необходимое содействие в работе".

Олег Чемезов, Юлия Прыткова(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что депутат Тюменской областной думы от "Единой России" Чемезов, представитель так называемой "собянинской" команды был назначен на должность 25 марта этого года.

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Под аплодисменты: Куйвашев познакомил свердловский кабмин с "тюменцем" Чемезовым

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Теги: Евгений Куйвашев, правительство Свердловской области, вице-губернатор, Олег Чемезов



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