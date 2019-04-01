01 Апреля 2019
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РПЛ перенесла матч между "Спартаком" и "Рубином" по просьбе полиции

В Российской Премьер-лиге прокомментировали перенос матча 26-го тура чемпионата между московским "Спартаком" и казанским "Рубином".
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Изначально игра должна была состояться в воскресенье, 28 апреля, но была перенесена на понедельник, 29 апреля.

Как заявил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин, полиция обратилась к ним по поводу переноса матчей из-за Пасхи.

"Проведение таких мероприятий стоит больших усилий как полиции, так и Росгвардии. В связи с этим мы решили перенести матч "Спартак" - "Рубин" на понедельник", - цитирует Мейтина "Чемпионат".

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе Российский футбольный союз наказал нападающего "Урала" Павла Погребняка за его слова о темнокожих футболистах в сборной России.

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РПЛ перенесла матч между "Спартаком" и "Рубином" по просьбе полиции

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Теги: Спартак, Рубин, матч, перенос



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