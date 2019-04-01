В Госдуме предложили способ повышения темпов геологоразведки

Увеличить темпы геологоразведочных работ может механизм страхования инвестиций по этому направлению. Предложение оказать такую поддержку ГРР прозвучало на "круглом столе" в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Рост частных инвестиций может компенсировать снижение участия государства в финансировании ГРР. Сегодня эта доля уменьшилась до 10% от общих инвестиций, рассказал член комитета Государственной думы по энергетике Юшаа Газгиреев.

"Отсутствие интереса частных инвесторов объясняется геологическими и финансовыми рисками, решением может стать страхование инвестиций в ГРР", - отметил он.

Кроме того, темпы ГРР ограничивает состояние отечественного парка буровых установок. 60% из 1800-2000 установок, которые находятся в процессе бурения, являются морально устаревшими с возрастом эксплуатации более 20 лет.