01 Апреля 2019
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Общество В России

Плакать хочется. Эксперт прокомментировал повышение пенсий на 2% с 1 апреля

Властям России пора честно признать, что нынешним пенсионерам всерьез могут помочь материально только их дети и другие родственники. Об этом заявил шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Петр Пушкарев, комментируя повышение социальных пенсий на 2% с 1 апреля.

У правительства "нет денег" на серьезное повышение размера выплат, но, по мнению эксперта, государство могло бы полностью освободить одиноких пенсионеров от оплаты услуг ЖКХ, то есть субсидировать их расходы на ЖКХ, передает "Регнум".

Как сообщало Накануне.RU, в России с 1 апреля произошло повышение размера социальных пенсий. Выплаты выросли на 2% - средняя прибавка составит около 182 руб. Стоит отметить, что средняя социальная пенсия достигла 9 тыс. 266 руб.

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Плакать хочется. Эксперт прокомментировал повышение пенсий на 2% с 1 апреля

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Теги: пенсия, повышение пенсий, петр пушкарев



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Ранее 01.04.2019 10:49 Мск С 1 апреля в России повысились социальные пенсии

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