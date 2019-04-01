В Прикамье снизили тариф на вывоз мусора

В Пермском крае на 40 копеек снизилась плата за вывоз мусора для жителей многоэтажек. Новый тариф составит 3,35 руб. за квадратный метр. В частном секторе платеж снизился на 88 копеек, и составляет 70,82 руб., с человека, но не более, чем за двух проживающих.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, ежемесячный платеж в Прикамье один из самых низких в стране. Тема формирования тарифа поднималась во время мартовского прямого эфира губернатора Прикамья Максима Решетникова. Напомним, проведение прямого эфира стало уже традицией: публикация с анонсом очередного эфира собрала свыше 500 вопросов. За час эфира глава региона успел ответить на 43 из них. Вопросы, на которые не успел ответить губернатор лично, будут переадресованы представителям профильных ведомств, так что прикамцы все равно получат ответ.

Отвечая на вопрос жительницы региона о плате за вывоз мусора, глава региона пояснил, что основным принципом формирования тарифа новой системы обращения с ТКО, было желание сделать переход к новой системе максимально комфортным для людей.

"Раньше за вывоз мусора жильцы также платили в расчете за квадратный метр только в составе коммунальных услуг. Чтобы максимально смягчить переход, пошли именно от квадратного метра – тем же самым путем", - заявил тогда губернатор.

Новый тариф "Теплоэнерго" будет применять с апреля. Квитанции за март придется оплачивать по старому тарифу. Напомним, что плата за вывоз мусора определяется из тарифа "Теплоэнерго" и нормативов накопления отходов для населения и юридических лиц. Для многоквартирных домов норматив составляет 10,6 кг на кв. метр в год. Для индивидуальных жилых домов норматив 224 кг на одного проживающего в год.

Снизить ежемесячную плату за вывоз мусора в Пермском крае удалось благодаря снижению тарифа для регоператора - он составит 3793,67 руб за тонну вместо 3840,86 руб. Для "Теплоэнерго" снизить тариф удалось потому что краевое министерство тарифов снизило цену на захоронение отходов для всех 19 полигонов, входящих в территориальную схему.

"Правительство РФ заморозило ставки платы за негативное воздействие для отходов четвертого класса опасности. Они сохранены на уровне 2018 года. Размер ставки составляет 94 рубля за тонну. Поскольку расходы полигонов сократились, сократилась и валовая выручка "Теплоэнерго". Мы учли эти изменения в тарифе", – сообщил врио министра тарифного регулирования Пермского края Андрей Кокорев.

В министерстве ЖКХ отметили, что корректировка территориальной схемы с учетом реальных объемов отходов в регионе остается одной из основных задач на 2019 год.