Курган получил 17 новых снегоуборочных машин почти на 100 млн рублей

Курган получил по договору лизинга со Сбербанком 17 новых снегоуборочных машин.

Их общая стоимость - более 93 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Пополнение парка техники - 4 "мксэмки", 3 подметальных машины, 6 автогрейдеров, 3 снегопогрузчика и фронтальный одноковшовый погрузчик. По мнению врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, обновление парка позволит управляющим компаниям меньше ссылаться на нехватку техники.

"Управкомпании смогут обращаться за предоставлением техники в аренду к муниципалитету. Они обязаны отрабатывать деньги, которые они получают от жителей, и предоставлять качественные услуги", - отметил Вадим Шумков.

По словам главы региона, в ближайшее время город получит еще 12 единиц новой техники.