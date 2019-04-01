"Водный союз" получил от администрации Кургана 230 млн рублей на ремонт систем водоснабжения

01 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что принесут выборы президента Украины?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

"Водный союз" получил от администрации Кургана 230 млн рублей на ремонт систем водоснабжения

Администрация Кургана переведет "Водному союзу" субсидию на ремонт систем водоснабжения и водоотведения в городе.

Деньги - 230 млн руб. - должны поступить до 7 июля, организация должна их освоить до конца 2019 года.

"На эти деньги будет проведен капитальный ремонт водовода от улицы Арбинской по ул.Глинки-Белинского, капитальный ремонт напорного коллектора по ул.Омской, капитальный ремонт очистных сооружений водопровода и канализации, а также работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Водный союз" получил от администрации Кургана 230 млн рублей на ремонт систем водоснабжения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Водный союз, средства, субсидия, администрация, ремонт, водоснабжение, водоотведение, Курган



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 4096

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети