"Водный союз" получил от администрации Кургана 230 млн рублей на ремонт систем водоснабжения

Администрация Кургана переведет "Водному союзу" субсидию на ремонт систем водоснабжения и водоотведения в городе.

Деньги - 230 млн руб. - должны поступить до 7 июля, организация должна их освоить до конца 2019 года.

"На эти деньги будет проведен капитальный ремонт водовода от улицы Арбинской по ул.Глинки-Белинского, капитальный ремонт напорного коллектора по ул.Омской, капитальный ремонт очистных сооружений водопровода и канализации, а также работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".