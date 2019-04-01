Стрелков: На фронте в Донбассе могут произойти резкие изменения

До 21 апреля стоит ожидать резких изменений на фронте в Донбассе.

Как рассказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в ходе пресс-конференции в НСН, при наличии серьёзных нарушений во втором туре президентских выборов практически очевидна победа пародиста Владимира Зеленского.

"Я не могу предсказывать, будут эти изменения или нет, но объективно, чтобы Порошенко остаться у власти, нужно не допустить второго тура выборов", - отметил он.

Напомним, что второй тур президентской кампании назначен на 21 апреля.