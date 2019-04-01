01 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Стрелков: На фронте в Донбассе могут произойти резкие изменения

До 21 апреля стоит ожидать резких изменений на фронте в Донбассе.
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Как рассказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в ходе пресс-конференции в НСН, при наличии серьёзных нарушений во втором туре президентских выборов практически очевидна победа пародиста Владимира Зеленского.

"Я не могу предсказывать, будут эти изменения или нет, но объективно, чтобы Порошенко остаться у власти, нужно не допустить второго тура выборов", - отметил он.

Напомним, что второй тур президентской кампании назначен на 21 апреля.

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Стрелков: На фронте в Донбассе могут произойти резкие изменения

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Теги: Порошенко, Украина, Донбасс, Стрелков, выборы



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