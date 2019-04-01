Песков: в Кремле следят за ходом президентских выборов на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства следят за ходом выборов на Украине.

Напомним, выборы президента, которые прошли 31 марта, признаны состоявшимися, однако 21 апреля будет второй тур. В списке украинцы увидят лишь фамилии двух кандидатов-лидеров гонки - это Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Как отметил Песков, в Кремле следят и за заявлениями кандидатов, особенно по части отношений с Россией: он указал на слова Зеленского об "оккупированном Донбассе" и заверил, что Москва готова обосновать недостоверность таких предположений. По словам пресс-секретаря, "Украина сама отторгла от себя эти территории".

Как пишет Infox.ru, говоря в целом об ожиданиях Кремля от выборов, Песков сказал, что "хотелось бы видеть не партию войны у руля Украины, а партию, нацеленную на поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке на основе имеющихся договоренностей".

Опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что итог первого тура выборов на Украине напоминает победу ЛДПР на думских выборах в России 90-х годов.