В Тобольске закрыли часть смотровой площадки из-за угрозы обрушения склона

В Тобольске временно закрыт проход на смотровую площадку за Дворцом наместника в сторону Иртыша. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в "Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике".

Проход закрыли после того, как местные жители обнаружили трещины в грунте. Брусчатка, которой выложена дорога на смотровую площадку, расползается, металлическое ограждение клонится в сторону склона. Посетители музея опасаются, что Троицкий мыс, на котором стоит Тобольский кремль, может обрушиться.

Отметим, что предположительно, причиной появления провалов в брусчатке стали грунтовые воды. Трещины на дорожке появлялись и раньше. однако они были не столь велики.

В настоящий момент ведется подготовка проекта по укреплению склона.