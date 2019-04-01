01 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

На границе с Казахстаном задержали автомобиль с оружием

В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали автомобиль с оружием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.

Автомобиль следовал в город Нур-Султан. В машине обнаружили две охолощенные винтовки системы Мосина образца 1891/1930 годов и один штык-нож, три возвратные пружины и штык-нож к автомату Калашникова, а также предметы военной экипировки: сумки для магазинов, металлическая каска, две кобуры для пистолетов системы Макарова, имитатор гранаты.

Оружие изъяли и направили на экспертизу, после проведения которой будет принято процессуальное решение.

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На границе с Казахстаном задержали автомобиль с оружием

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Теги: оружие, винтовка, штык-нож, ФСБ,



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