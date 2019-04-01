01 Апреля 2019
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В Госдуме оценили потери федерального бюджета из-за падения добычи нефти в Западной Сибири

В ближайшие 5-6 лет федеральный бюджет будет терять порядка 100 млрд руб. в год из-за падения добычи нефти в Западной Сибири, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Текущий уровень технологий не позволяет извлечь часть запасов месторождений провинции, передает корреспондент Накануне.RU.
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В Западной Сибири добыча нефти за последние 10 лет сократилась на 15%, рассказал Завальный на "круглом столе" "Нефтегазовая отрасль в современных экономических условиях. Роль государства и бизнеса". При этом объемы ГРР увеличивались, это может означать, что причина - в низком коэффициенте извлечения нефти.

"В ближайшие 5-6 лет только от снижения добычи нефти в Западной Сибири бюджет будет терять до 100 млрд руб. в год", - сказал глава комитета ГД.

К 2035 г. Россия потеряет половину добычи, добавил член комитета по энергетике Юшаа Газиреев: с 556 млн т в 2018 г. она снизится до 310-320 млн т. "Прежде всего из-за снижения добычи в Западной Сибири. При этом в недрах остается порядка 18 млрд т нефти, добыть которую не позволяют существующие технологии", - рассказал он.

Потенциал роста добычи - в расширении вовлечения месторождений с небольшими запасами. Так, в Югре с 2007 г. открыты 53 месторождения нефти, из которых 40 - мелкие, с запасами до 1 млн т нефти, рассказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин. "Но если это месторождение находится не вблизи крупного, с построенной инфраструктурой, то никто не будет подключаться, разрабатывать его, везти буровые бригады. Думаю, эти 40 месторождений в текущих условиях разработаны не будут", - сказал Сорокин.

Как сообщало Накануне.RU, в ХМАО добыча к 2036 г. может упасть с 236 млн т до 175,9 млн т.

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В Госдуме оценили потери федерального бюджета из-за падения добычи нефти в Западной Сибири

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Теги: Госдума, Павел Завальный, добыча нефти, ТРИзы, Югра



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