СКР рассматривает несколько версий погрома в редакции газеты "Коммерсант" в Екатеринбурге

Следственный комитет начал проверку после погрома в редакции газеты "Коммерсант" в Екатеринбурге.

Напомним, утром 1 апреля в правоохранительные органы уральской столицы поступил сигнал о причинении имущественного ущерба офисному помещению регионального представительства федерального СМИ. В произошедшем разбирается полиция.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, следователи проводят свою проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Рассматриваются несколько версий, в том числе, на предмет возможного наличия признаков статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Какие это версии, в ведомстве не уточнили.

Как добавили в СКР, проведение проверки находится на контроле руководства следственного управления.