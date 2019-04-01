01 Апреля 2019
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Политика Центральный ФО

Единоросс решил сдать свой партбилет в знак протеста против "мусорной реформы"

Член партии "Единая Россия" заявил о желании сдать свой партбилет в знак протеста против "мусорной реформы".

Единоросс выступил на митинге против мусорных "поборов" в Плавске Тульской области, ссылка на видеозапись его выступления опубликована на сайте КПРФ.

В своем выступлении он раскритиковал инициативу правительства "от лица партии, которую пока еще представляет".

"На сегодняшний день я являюсь представителем партии "Единая Россия". Я против действий правительства, руководства и местной администрации в отношении всех тарифов. Я поддерживаю инициативу КПРФ в проведении митинга и таких собраний, которые направлены на защиту интересов наших граждан", - заявил он.

"Как бы ни ругали советское прошлое, но после Сталина осталась страна, в которой мы живем", - добавил единоросс.

В ходе митинга он заявил, что сдает свой партбилет "Единой России" в качестве платы за мусор. "Чем больше я в "Единой России", тем больше я коммунист, потому что лучше, чем было, нет", - добавил выступающий.

Как сообщало Накануне.RU, Федеральная антимонопольная служба России ранее начала проверку экономической обоснованности тарифов на вывоз мусора в нескольких регионах страны.

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Единоросс решил сдать свой партбилет в знак протеста против "мусорной реформы"

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Теги: Единая Россия, мусор, реформа, митинг, КПРФ



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