01 Апреля 2019
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Не шутка. Константин Семин ушел с ВГТРК

Журналист, автор программы "Агитация и пропаганда" Константин Семин больше не сотрудник государственного телеканала. Об увольнении с ВГТРК он рассказал в сегодняшнем видео на своем YouTube-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео начинается со знаменитого отрывка прощальной речи Бориса Ельцина, в котором тот сообщает об отставке.

"Свершилось. Главная загадка 21 века — как на государственном телевидении в буржуазной стране могут звучать антибуржуазные взгляды — наконец перестанет терзать умы наших современников. Диалектическое противоречие снято. Нельзя сказать, будто это стало неожиданностью, уж подавно сенсацией. По крайней мере, для меня. Да и можно ли было мечтать о более подходящем дне, чтобы поставить точку?" – прокомментировал Константин Семин.

Журналист рассказал, что все 20 лет, что он работает на телевидении, и пять лет существования программы "Агитация и пропаганда" он "обеими ногами наступает на горло собственной песне, чтобы минимизировать репутационный ущерб для работодателя".

Последней каплей терпения руководства ВГТРК, по словам журналиста, стало письмо инженера из Самары, который выразил опасение, что российские космонавты будут добираться до МКС с помощью батута. Это письмо Константин Семин зачитал в своем блоге.

Уже после увольнения с ВГТРК гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласил Семина на разговор и больше часа рассказывал о черной пиар-кампании по дискредитации его попыток оздоровить отрасль. Семин в ответ заверил, что никакой кампании он не проводит, а лишь дает возможность быть услышанными простым гражданам страны.

"Вот и все, что дальше не знаю, чем я буду питаться, не знаю, но я и так мало ем", - иронично отметил Семин.

В заключение журналист добавил, что телевидение теряет доверие зрителей. После ухода с ВГТРК его YouTube-канал больше не будет стеснен никакими ограничениями: "Готовьтесь, вместо доброго дурака теперь будет злой".

Напомним, в интервью Накануне.RU Константин Семин комментировал возможность ухода с госканала.

"Если есть возможность что-то говорить, эту возможность нужно использовать. Если этой возможности будут лишать, то лишать должны те, кто эту возможность мне предоставил. Наивно и абсурдно добиваться того, чтобы это сделали. Это глупо! А есть ли противоречия между тем, что я говорю в эфире, и тем, что происходит в эфире в целом? – есть. Все люди взрослые, все видят, что противоречия существуют", - отмечал журналист.

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Не шутка. Константин Семин ушел с ВГТРК

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Теги: константин семин, вгтрк, агитация и пропаганда



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