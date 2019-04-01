Уходят легенды. Юрий Томашов - разработчик гаубиц «Акация» и «Мста-С» скончался в Екатеринбурге

Накануне в последний путь проводили выдающегося создателя самоходной артиллерии Героя Социалистического Труда Томашова Юрия Васильевича, передает корреспондент Накануне.RU.

Лауреат Ленинской и Государственной премий, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Юрий Томашов ушел из жизни 26 марта 2019 года на 90-м году жизни. Легендарный конструктор всю жизнь посвятил созданию образцов самоходной артиллерии и военных гусеничных машин.

Юрий Васильевич родился 8 августа 1929 года в посёлке Тёплая Гора Чусовского района Уральской области (сейчас Горнозаводской район Пермского края) в семье рабочего. В 1936 году семья переехала в село Верхняя Синячиха Свердловской области. В 1948 году будущий конструктор закончил Уральский машиностроительный техникум и начал свою трудовую деятельность, последовательно пройдя все ступени конструкторской работы от техника-конструктора до генерального конструктора завода.

В 1954 году закончил вечернее отделение Уральского политехнического института по специальности «инженер-механик».

При его непосредственном участии был создан и поставлен на производство ряд образцов специальной техники. Юрий Васильевич принимал участие в разработке 35 изделий военной тематики, из них 23 были приняты на вооружение Российской Армии, а серийно изготавливались — 20 изделий. Под его руководством создавались 152-мм самоходная гаубица «Мста-С» (2С19), 152-мм самоходная гаубица «Акация» (2С3М), 152-мм самоходный миномёт «Тюльпан» (2С4), 152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С» (2С5), модернизированный минный заградитель ГМЗ-3, а также продукция гражданского назначения — трамваи «Спектр», приводы штанговых глубинных насосов, лифтовые лебёдки.

Вся трудовая деятельность Юрия Васильевича, начавшаяся в 1948 году в конструкторском бюро Уралмашзавода с должности техника-конструктора, была посвящена созданию военной техники. В 1961 году он назначается первым заместителем главного конструктора по опытным работам ОКБ-3, а в 1978-м – главным конструктором ОКБ-3. В 1991–2001 годах – генеральный конструктор ЦКБ «Трансмаш».

При активном участии и под руководством Ю.В. Томашова созданы самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С», самоходная пушка «Гиацинт», самоходный миномёт «Тюльпан», комплекс специального назначения «Стилет-1». Его вклад в создание образцов вооружения и военной техники отмечен двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, многими медалями.

Юрия Томашова похоронили на центральной аллее Северного кладбища Екатеринбурга. Память о выдающемся конструкторе Юрии Васильевиче Томашове навсегда сохранится в истории оборонной отрасли. Глубокие соболезнования его родным и близким.