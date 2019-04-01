В Китае лесной пожар унёс жизни 26 человек

В Ляншань-Ийском автономном округе китайской провинции Сычуань начались сильные лесные пожары, которые привели к человеческим жертвам. На данный момент найдено уже 26 тел погибших.

Читайте также: Лесной пожар перекинулся из России на территорию КНР

Возгорание произошло 31 марта после удара молнии. Вначале огнём были охвачены два гектара. Пожар произошёл на высоте 3600 м над уровнем моря, в местности со сложным рельефом на безлюдном горном склоне, из-за чего своевременно локализовать его не удалось.

На место прибыла группа пожарных, однако после того, как пожар внезапно усилился, в 23.47 31 марта около 30 пожарных перестали выходить на связь.