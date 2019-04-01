В Новороссийске при взрыве патрона от гранатомета пострадали трое студентов

В Новороссийске трое студентов пострадали при взрыве патрона от гранатомета, который нашли у военного полигона.

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Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Краснодарского края, студенты принесли патрон домой. Там он у них и взорвался.

Как уточнили агентству в администрации Новороссийска, в результате инцидента никто не погиб. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Как сообщало Накануне.RU, осенью прошлого года тюменский грибник нашел в лесу противотанковую мину.