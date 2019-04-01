01 Апреля 2019
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Югорский вахтовик приостановил голодовку

Инженер "Нефтеавтоматика" Александр Бурцев заявил о прекращении голодовки, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сотрудник компании "Нефтеавтоматика", работающий на разрабатываемом "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Западно-Тугровском месторождении, объявил голодовку с 29 марта. Таким образом он протестует против того, что зарплату на предприятии не индексировали, по его словам, уже шесть лет. Прекратить протест рабочий обещал только при реальных действиях администрации, направленных на повышение оплаты труда и улучшения его условий.

Приказом по предприятию от 31 марта 2019 года начато формирование комиссии по урегулированию коллективного трудового спора в Урайском производственном управлении АО "Нефтеавтоматика". Сегодня на общем собрании работники делегируют в комиссию своих представителей.

Александр Бурцев, голодовка(2019)|Фото: КПРФ Югра

Вечером 31 марта 2019 г. Александр Бурцев опубликовал в социальных сетях обращение, в котором призвал коллег по профессии бороться за свои права.

"Ни у кого в городах, где ведет свою деятельность "Лукойл" (Урай, Лангепас, Когалым, Покачи), не вызвала удивления моя голодовка. Водители на месторождениях, получающие 25 тыс. рублей и операторы добычи нефти и газа, получающие 35 тыс. рублей – все это стало обыденным в городах "Лукойла". У нас есть даже предприятие, где уже четыре месяца не платят зарплату. Не только низкие зарплаты стали нормой. Тихой сапой стало обыденным административное хамство – когда начальник знает только один прием управления: крик в сочетании с лаконичным "не нравится – уходи", - говорится в тексте обращения.

Александр Бурцев в своем письме к коллегам призвал их приучить "своих начальников обращаться к вам на "Вы" по имени и отчеству".

"Что такое все эти работодатели? Стол, печать, ручка и приказ о назначении на должность. Пока мы – монтеры, операторы, водители и инженеры не выполним свою работу, ни капли нефти не капнет из трубы. И ни один доллар не упадет на оффшорные счета всех этих компаний и корпораций, промышляющих в нефтегазовой отрасли", - отмечает Александр Бурцев.

Вахтовик отметил, что за время голодовки на связи с ним были десятки информагентств, прокуратура, сотрудники аппарата губернатора, депутаты, в том числе депутат регионального парламента, член трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Василий Жуков. Он поинтересовался, не будет ли от Бурцева обращений, предложений, требований в адрес этого органа.

Александр Бурцев, голодовка(2019)|Фото: КПРФ Югра

"Три дня назад я был не готов к ответу на этот вопрос. Если честно, я и сейчас довольно туманно представляю, чем занимается эта комиссия. Но сейчас я хотел бы спросить товарищей, членов данной комиссии, состоящей из представителей работодателей, профсоюзов и правительства: господа, нужно признать, что все, что сегодня является зарплатой ниже 60 тыс. рублей в нашем регионе – это абсурд. Но это зарплаты огромного числа жителей. Нужно что-то с этим делать. И делать немедленно. По крайней мере очевидный корпоративный сговор по уровню зарплат должен быть прекращен", - завершает он свое обращение.

Отметим, что в случае, если решение проблемы так и не будет найдено, инженер планирует возобновить голодовку.

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Югорский вахтовик приостановил голодовку

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Теги: Александр Бурцев, голодовка, Нефтеавтоматика, Лукойл, зарплаты



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