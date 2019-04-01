01 Апреля 2019
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Нефть дорожает вопреки "требованиям" Трампа

1 апреля нефть Brent выросла на 1,42% к уровню $68,54, WTI подорожала на 0,91% к отметке $60,70 за баррель, при этом USDX (индекс доллара США против корзин валют) потерял 0,24%.

Как считает ведущий аналитик ООО "Эксперт Плюс" Мария Сальникова, нефть дорожает под влиянием слабого доллара, опасений о стабильности нужного объема поставок нефти в мире и ожиданий результатов переговоров США и Китая на этой неделе.

Также появился новый фактор страха для инвесторов о стабильности поставок нефти: США угрожают мировым нефтяным компаниям санкциями за любые связи с Венесуэлой, пишет "Регнум".

Напомним, ранее, как сообщало Накануне.RU, американский президент Дональд Трамп попросил страны ОПЕК увеличить добычу нефти, поскольку, по его мнению, цены на нее слишком высоки. С начала года цена на баррель нефти Brent выросла более чем на 10 долларов. Перед этим страны ОПЕК+ договорились постараться выровнять ситуацию на рынке.

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Нефть дорожает вопреки "требованиям" Трампа

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Теги: нефть, стоимость нефти, дональд трамп



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