01 Апреля 2019
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Илья Варламов приедет в Сургут для съемок "БДСМ"

Блогер Илья Варламов проведет в Сургуте съемки своего шоу "БДСМ" - "Большая дорога с мэром". Об этом блогер сообщил на своем официальном сайте, передает корреспондент Накануне.RU.

Съемки пройдут в апреле, блогер уже провел переговоры с администрацией Сургута.

"В ближайшее время по России будут съемки нового сезона моего шоу "БДСМ", где я гуляю по городам с мэрами. На апрель точно договорились с Сургутом, Калининградом и Нижним Новгородом", - написал блогер. Кроме того, идут переговоры с администрацией Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, ранее блогер-урбанист раскритиковал проект реконструкции вокзала Сургута, предложенный РЖД. Он назвал вокзал несуразным и нелепым строением.

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Илья Варламов приедет в Сургут для съемок "БДСМ"

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Теги: Илья Варламов, Сургут, БДСМ



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