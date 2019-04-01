СМИ: КС готовится отказать в иске о неконституционности пенсионной "реформы"

Конституционный суд РФ намерен официально отказать в иске о признании неконституционным повышения пенсионного возраста в РФ, об этом сообщает ИА REGNUM. Напомним, ранее с иском обратилась парламентская оппозиция.

Как отмечает издание, таким образом, вся полнота ответственности за последствия пенсионной "реформы" будет возложена на органы исполнительной власти в центре и регионах России.

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев, комментируя эту информацию, заявил, что Конституционный суд вряд ли преподнесет сюрприз и пойдет наперекор всей государственной машине.

"Все понимают, что не он был инициатором реформы. Но каким бы ни было решение суда, это позволит в очередной раз поднять проблему ее справедливости", считает парламентарий.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, альтернативным способом оспаривания закона могут стать индивидуальные иски от людей 1959 года рождения, которые по старым нормам должны были выйти на пенсию в этом году. "Вы подаете все документы в пенсионную систему, чтобы вам начислили пенсию, но вам отказывают со ссылкой на новый пенсионный закон. Вы считаете, что это нарушение ваших прав и обращаетесь со ссылкой на ст. 55 Конституции в суды – районный, региональный и Верховный суд. Если эта система вам отказывает – человек приобретает право обратиться в Конституционный суд с жалобой на это положение нового закона, как противоречащее Конституции", – объяснял руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.