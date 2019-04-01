01 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

"Придется стрелять". Сторонники Порошенко призывают к революции

Поддерживающие действующего украинского президента Петра Порошенко политологи, блогеры, журналисты отреагировали на победу шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов крайне агрессивно и призывают не допустить его победы во втором туре даже силой оружия.
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Замгендиректора украинского крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев написал гневный пост в Facebook. По его словам, те, кто проголосовал за Зеленского, - "обыкновенные предатели, те, кто сдадут страну на раз-два".

"Прибавьте сюда избирателей Юли [Тимошенко], [Юрия] Бойко, [Александра] Вилкула и прочих ставленников России. Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%", – написал он.

Он заявил, что разговаривал с боевым комбатом.

"Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю еще шести-восьми областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого", – призвал Муждабаев.

Примечательно, что позже пост был удален. Вероятно, Муждабаев побоялся своих высказываний и последствий за них, хотя сам он обвинил в удалении "кремлевских ботов", которые "выберут нам президента".

Журналистка Татьяна Высоцкая отметила, что Муждабаев просто озвучил то, что думают в администрации Порошенко.

Журналист Андрей Манчук написал, что "коллективные муждабаевы", которые призывают к расстрелу большинства жителей страны за "неправильное" голосование, делают это не из убеждений, а из-за того, что "в случае поражения Порошенко их снимут с бюджетного довольствия".

Поддерживающий Порошенко политолог Тарас Березовец заявил, что те, кто проголосовал за Зеленского, - "это не граждане, а население", которое еще больше испортит картину на парламентских выборах.

Блогер Алексей Петров также резко недоволен итогами первого тура.

"Проблема не в том, что оппоненты думают как-то иначе. Это как раз нормально. Проблема в другом - они вообще не думают... Правда, у нас еще есть последний магазин с патронами. Их немного, но все же. Или дадим последний бой, или впору будет сдирать патриотические татухи", - пишет Петров.

Поддерживающий Порошенко артист Сашко Лирник написал, что надеется на то, что "Порошенко не отдаст Украину на разрушение".

"Это вся жизнь коту под хвост. Меня устроит хунта", - откровенно признал он.

Можно заметить, что Порошенко и поддерживающие его силы используют известный прием - обесчеловечивание своих оппонентов и представление их как нелюдей.

Как сообщало Накануне.RU, Порошенко обвинил Зеленского в том, что он является марионеткой другого олигарха Игоря Коломойского.

Владимир Зеленский, кадр из фильма "Слуга народа"(2019)|Фото: nsn.fm

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"Придется стрелять". Сторонники Порошенко призывают к революции

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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