01 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

В воинской части в Уссурийске погиб призывник из Магнитогорска

Призывника из Магнитогорска нашли погибшим в лесу около воинской части в Уссурийске. Челябинский уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова взяла на контроль расследование его смерти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбусмена.ю

Сейчас по факту смерти военнослужащего проводится проверка.

"По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате суицида. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Дело взято на контроль Уполномоченными в Челябинской области и Приморском крае", - рассказала Маргарита Павлова.

Трагедия произошла 30 марта. После подъема призывника не было в казарме. Его тело обнаружили в лесу недалеко от воинской части.

Маргарита Павлова потребовала разобраться с причинами и проверить были ли здесь "неуставные" отношения либо превышение должностных полномочий.

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В воинской части в Уссурийске погиб призывник из Магнитогорска

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Теги: срочник, призывник, солдат, смерть,



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