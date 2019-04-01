Жителя Добрянки подозревают в истязании дочери

В Прикамье следователь следственного отдела Добрянки возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Его подозревают в истязании своей несовершеннолетней дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, мужчина с января по февраль текущего года, испытывая личную неприязнь, нетерпимость, раздражение систематически истязал и избивал 10-летнюю дочь.

Следствие выясняет условия жизни и воспитания ребенка. Допрашиваются свидетели. Проводятся необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Также ведется сбор доказательной базы.