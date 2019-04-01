01 Апреля 2019
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В Перми ждут приезда Дмитрия Медведева

Завтра, 2 апреля, в Перми ждут председателя Правительства России Дмитрия Медведева. Глава кабмина посетит предприятия информационно-коммуникационного кластера Пермского края, с представителями которых в сентябре 2017 г. встречался президент России Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

Известно, что Дмитрий Медведев посетит завод "Морион". Во время поездки по Перми главу кабмина будет сопровождать губернатор Пермского края Максим Решетников, с которым Медведев проведет двустороннюю встречу. Помимо "Мориона" глава Правительства может посетить IT-компании Promobot и "Юникорн".

Пресс-служба Правительства РФ на данный момент не анонсировала поездку премьера в Прикамье, официальных комментариев нет и от краевой администрации.

Вместе с тем пермяки сообщают о проверке люков на шоссе Космонавтов и ремонте дорог.

Напомним, в сентябре 2017 г. Владимир Путин провел встречу с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. Дмитрий Медведев последний раз приезжал в регион в 2016 г., он посетил "Мотовилихинские заводы".

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В Перми ждут приезда Дмитрия Медведева

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Теги: Пермь, Дмитрий Медведев, Правительство



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