Неизвестные устроили погром в редакции газеты "Коммерсант" в Екатеринбурге

В редакции газеты "Коммерсант" в Екатеринбурге неизвестные устроили погром. В обстоятельствах разбираются полицейские.

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Известно, что пострадали кабинеты гендиректора, главного редактора и главного бухгалтера. Также была разгромлена серверная.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, в дежурную часть отдела полиции №5 поступил сигнал о хищении двух жестких дисков в период с 29 марта по 1 апреля. На месте работает следственно-оперативная группа.

"По предварительной информации, следов взлома нет. Сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения", - добавили в ведомстве.