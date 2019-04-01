В лагере в подмосковных Мытищах отравились более 40 детей

В лагере в подмосковных Мытищах отравились более 40 детей, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что в ДОЛ "Клязьма" в минувшую субботу проходил танцевальный конкурс, в котором участвовали 200 детей из разных городов страны. На территории лагеря в результате пищевого отравления пострадали 49 человек, из которых 41 ребенок, уточнили в службах.

Детям была оказана медицинская помощь, с острым гастроэнтеритом в мытищинскую больницу госпитализированы двое детей. Днем в воскресенье родители забрали их домой.