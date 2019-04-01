Средний Урал готовится принять глав 20 государств: Куйвашев отправится в Москву на заседание оргкомитета GMIS-2019

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 апреля в Москве примет участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019, который пройдёт в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Планируется, что на заседании будут названы даты инспекционных визитов членов федерального оргкомитета на Средний Урал, а Екатеринбург официально получит техническое задание на подготовку к саммиту с участием, как ожидается, глав 20 государств.

В настоящее время для проведения мероприятий GMIS-2019 строится Конгресс-центр на территории МВЦ "Екатеринбург-Экспо".

Напомним, что столица Среднего Урала примет второй саммит GMIS в июле 2019 года. Меморандум об этом был подписан в прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) между ЮНИДО, Минпромторгом России, Глобальной производственной организацией (GMOL), правительством Свердловской области и Фондом Росконгресс. Инициативу также поддержал Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2018.