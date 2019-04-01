01 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге пройдёт ещё один митинг против "мусорной реформы"

В Екатеринбурге состоится ещё один митинг против "мусорной реформы". В этот раз акцию организует партия "Яблоко". Активистка Ирина Скачкова сообщила Накануне.RU, что митинг пройдёт 7 апреля, в 12.00 на площади Обороны.

Акция согласована с региональными властями.

мусорная реформа, митинг, КПРФ(2019)|Фото:Накануне.RU

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле обслуживает компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца взимается около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.

Митинг против "мусорной реформы" проходил в Екатеринбурге 3 февраля, на Площади Обороны. Протест был организован свердловским отделением партии "Яблоко", а поддержать акцию пришли представители совершенно разных политических объединений. 3 марта митинг провела партия КПРФ, где собралось более 800 человек.

мусорная реформа, митинг, КПРФ(2019)|Фото:Накануне.RU

Добавим, что Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" жители региона получили некорректные счета. После этого местные власти решили снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц.

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В Екатеринбурге пройдёт ещё один митинг против "мусорной реформы"

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Теги: мусорная реформа, ТКО, тарифы, Евгений Куйвашев, комунальные услуги, минжкх, митинг



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