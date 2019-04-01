В Тюменской области гендиректор "Совхоз прогресс" задолжал почти три миллиона своим работникам

Работникам предприятия "Совхоз прогресс" с ноября по март не платили зарплату. В отношении гендиректора компании возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Долги накопились перед 78 работниками предприятия. Сумма задолженности превысила 2,8 млн руб. Уголовное дело возбуждено по статье "частичная невыплата свыше трех месяцев зарплаты".

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

"Следственное управление напоминает, что работодатели обязаны выплачивать работникам заработную плату в полном размере и в установленные законом сроки. В случаях задержки и невыплаты заработной платы работникам следует обращаться в СУ СК РФ по Тюменской области, Государственную инспекцию труда или прокуратуру, которые наделены обширными полномочиями и возможностями по защите трудовых прав. Указанные органы принимают меры по устранению выявленных нарушений, оказывают правовую помощь гражданам. Кроме того, при наличии подтверждающих документов, минуя трудовую инспекцию и прокуратуру можно сразу обратиться в суд", - сообщили в пресс-службе ведомства.