СМИ: глава МВД Ингушетии подал рапорт об отставке из-за событий в Магасе

СМИ сообщили, что глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.

Как рассказал "Интерфаксу" источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе. При этом на сайте МВД Ингушетии он значится как действующий глава министерства.

Ранее региональные СМИ сообщали, что исполнять обязанности руководителя МВД республики будет нынешний замминистра - начальник следственного управления Юрий Муравьев.

Напомним, на минувшей неделе прошел митинг за отставку властей Ингушетии. Акцию, начавшуюся в Магасе, поддержали десятки тысяч человек.