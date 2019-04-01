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СМИ: глава МВД Ингушетии подал рапорт об отставке из-за событий в Магасе

СМИ сообщили, что глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
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Как рассказал "Интерфаксу" источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе. При этом на сайте МВД Ингушетии он значится как действующий глава министерства.

Ранее региональные СМИ сообщали, что исполнять обязанности руководителя МВД республики будет нынешний замминистра - начальник следственного управления Юрий Муравьев.

Напомним, на минувшей неделе прошел митинг за отставку властей Ингушетии. Акцию, начавшуюся в Магасе, поддержали десятки тысяч человек.

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СМИ: глава МВД Ингушетии подал рапорт об отставке из-за событий в Магасе

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Теги: Ингушетия, отставка, МВД



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