Министр культуры РФ Владимир Мединский едет в Екатеринбург

2 апреля министр культуры России Владимир Мединский посетит Екатеринбург, где состоится официальная церемония передачи эстафеты Свердловской области символа Года театра в рамках Всероссийского театрального марафона, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Всероссийский театральный марафон - главное событие Года театра в стране, в котором участвуют все 85 регионов России. Марафон стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке государства - Калининграде. Он проходит в виде театральной эстафеты - от региона к региону.

В Екатеринбург символ Года театра - изящная статуэтка с изображением древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы 85 субъектов РФ, приедет из Омска. Свердловская область станет местом передачи эстафеты от Сибирского федерального округа Уральскому.

Напомним, что в прошлый визит Мединского в Екатеринбург министра проводили из города "гневным" баннером про переименования аэропортов.