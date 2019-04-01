01 Апреля 2019
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Правительство распорядилось расширить границы морского порта Сабетта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился расширить территорию морского порта "Сабетта", сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

"Подписанным распоряжением принято решение расширить границы морского порта "Сабетта" для реализации нового инвестиционного проекта по строительству терминала в морском порту "Сабетта", который нужен для освоения Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения на Гыданском полуострове", - говорится в пояснительной записке к документу.

В порту будут построены морской терминал для перевалки СПГ мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата мощностью 1,8 млн т в год, а также установки и сооружения завода по сжижению природного газа Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения на Гыданском полуострове.

Предусмотрено также создание искусственных земельных участков для размещения объектов инфраструктуры порта, технических эстакад, внутриплощадочных автомобильных проездов, комплекса инженерно-технических средств охраны, других сооружений и вспомогательных инженерно-технических элементов.

Минтрансу России необходимо представить в течение года проект соответствующего распоряжения об изменении границ территории морского порта "Сабетта".

Как сообщало Накануне.RU, в январе было завершено строительство всех объектов арктического морского порта "Сабетта".

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Правительство распорядилось расширить границы морского порта Сабетта

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Теги: Дмитрий Медведев, Сабетта, порт, границы



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