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Политика Свердловская область В России Украина

Ситуация патовая: на Украине побеждает юморист, поддерживавший фашистов

На Украине завершился первый тур президентских выборов. После подсчёта большинства голосов уверенно, почти вдвое опережая действующего президента страны, лидирует шоумен Владимир Зеленский. Наименьшую поддержку он получил в западных регионах, однако до 40% набрал в Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Одесской областях. Впереди - второй тур, но очень велика вероятность того, что президентом Украины станет человек, со сцены называвший ополченцев Донбасса "мразями" и непотребно шутивший о российском руководстве.
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Свердловский блогер и активист Сергей Колясников, который следил за политическими высказываниями Зеленского со времен майданного переворота на Украине, в беседе с Накануне.RU счёл популярность шоумена на президентских выборах свидетельством, во-первых, очень серьёзной деградации политической системы Украины, а во-вторых, чудовищного недоверия к властям в принципе.

"Ситуация откровенно патовая. Я не могу представить, чтобы у нас на первое место вышел Петросян. Мы с друзьями Зеленского в феврале 2016-го остановили от поездки на премьерный показ его фильма из-за его высказываний и из-за его поддержки нацистов на Донбассе. Получается, мы сейчас без двух минут президента Украины выгоняли?" – отметил он.

Пикет, Тюмень, "Восемь лучших свиданий", Зеленский(2016)|Фото: vk.com

Сама по себе возможная победа Зеленского ещё не означает прекращения всякого взаимодействия с Россией. По мнению Сергея Колясникова, вопрос прежде всего в профпригодности – Порошенко "в чистом виде марионетка Запада", а Зеленский к тому же "ещё и клоун".

"Это выборы, от которых на самом деле ничего не зависит. Украине будет только хуже. Почему-то на 100% уверен, что наша власть прогнозирует, прогнозировала заранее, что так оно и будет. Потому что иначе не могут появляться такие важные геополитические проекты, как Крымский мост, железные дороги, газопроводы в обход Украины, на которые расходуются десятки и десятки миллиардов долларов. Ни на какое взаимодействие [с Украиной наши власти] не рассчитывают. Поэтому Зеленскому можно особо не напрягаться на эту тему", – считает блогер.

Хотя эпатажные выступления юмориста предназначены в основном для внутреннего употребления, но в информационный век всё, что сказано для внутреннего пользования, узнали и вовне. "Это странным кажется, и не только мне – сказать, что ты ненавидишь Россию, и поддерживаешь фашистов, а как сейчас Зеленский после своих высказываний начнёт переговоры? Лучше говорить одно и то же, потому что сказанное становится известным везде", – резюмировал Сергей Колясников.

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Ситуация патовая: на Украине побеждает юморист, поддерживавший фашистов

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Теги: Украина, выборы, Сергей Колясников



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