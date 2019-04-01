01 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

На Белоярском водохранилище двое мужчин на снегоходе провалились под лед и утонули

На Белоярском водохранилище в Заречном утонули двое мужчин. Инцидент произошел 31 марта в районе лодочной станции "Удача".
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, мужчины катались на снегоходе, провалились под лед и утонули. Спасателями организованы поиски, работают три поисковые группы. На двух катерах на воздушной подушке обследуется акватория водохранилища, а для обследования дна водоема задействованы эхолоты. Кроме этого, проводится обследование береговой линии. Всего в поисках задействованы 40 человек.

Один погибший уже обнаружен спасателями, поиски другого продолжаются. Помощь родственникам оказывают психологи МЧС России.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе в Свердловской области из-за потепления начали закрывать ледовые переправы.

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На Белоярском водохранилище двое мужчин на снегоходе провалились под лед и утонули

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Теги: снегоход, утонули, МЧС



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