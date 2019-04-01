На Белоярском водохранилище двое мужчин на снегоходе провалились под лед и утонули

На Белоярском водохранилище в Заречном утонули двое мужчин. Инцидент произошел 31 марта в районе лодочной станции "Удача".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, мужчины катались на снегоходе, провалились под лед и утонули. Спасателями организованы поиски, работают три поисковые группы. На двух катерах на воздушной подушке обследуется акватория водохранилища, а для обследования дна водоема задействованы эхолоты. Кроме этого, проводится обследование береговой линии. Всего в поисках задействованы 40 человек.

Один погибший уже обнаружен спасателями, поиски другого продолжаются. Помощь родственникам оказывают психологи МЧС России.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе в Свердловской области из-за потепления начали закрывать ледовые переправы.