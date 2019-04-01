01 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

"Прачечная, салон красоты и ресторан". В Челябинске представили генплан президентской деревни к ШОС и БРИКС

В Челябинске представили генеральный план президентской деревни в микрорайоне Белый хутор к саммитам ШОС и БРИКС. Как сообщили Накануне.RU в ЮУ КЖСИ, в настоящий момент идут работы по формированию периметра, прокладке инженерных сетей и строительству фундаментов домов первых лиц.

В президентском поселке будет построено 72 объекта, из них восемь домов для лидеров стран-участниц, остальные – для сопровождающих. На территории поселка появится административно-досуговый центр, в котором будут располагаться центральный ресепшн, аптека, медпункт, фитнес-центр, прачечная, салон красоты и ресторанный комплекс на 250 посетителей.

Также проект предусматривает строительство сквера с беседками, тротуаров и гостевых парковок.

Добавим, что к саммитам ШОС и БРИКС планируется построить три президентских поселка: "Терема", "Белый хутор" и "Смолино".

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"Прачечная, салон красоты и ресторан". В Челябинске представили генплан президентской деревни к ШОС и БРИКС

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Теги: президентская деревня, ШОС, БРИКС, Белый хутор,



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